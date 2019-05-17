До +28°C: на выходных в Алтайском крае будет жарко

По сведениям краевого ЦГМС, в ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется потепление. В субботу, 18 мая, в регионе будет солнечно, но с порывами ветра до 20 м/с.

Утром ожидается туман. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +19°C до +24°C, а в темное – от +1°C до +6°C.

В Барнауле: днем – от +19°C до +21°C, ночью – от +1°C до +3°C. Осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 19 мая, местами на территории Алтайского края пройдут дожди и грозы. В предгорьях возможен град.

В светлое время суток столбик термометра покажет от +23°C до +28°C, в темное – от +7°C до +9°C. Скорость ветра временами будет достигать 17 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +24°C до +26°C, ночью – от +7°C до +9°C. В конце дня ожидается дождь и гроза.