До +8 и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 6 ноября

Пятница в Алтайском крае будет относительно теплой и местами дождливой, а в субботу в регионе будет еще теплее.

6 ноября в крае воздух прогреется до +3...+8 градусов. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут от +4 до +6 градусов. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В ночь с 6 на 7 ноября по региону температура воздуха будет держаться в плюсе (от 0 до +5). Местами пройдет небольшой мокрый снег. А вот в субботу, 7 ноября, в некоторых районах Алтайского края будет очень тепло – до +13°С.