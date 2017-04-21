До потопа 15 сантиметров: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься
К утру 21 апреля вода в реке достигла отметки в 525 сантиметров
21 апреля 2017, 09:16
Фото: knk.media
Уровень воды в Оби в районе Барнаула продолжает подниматься — к утру пятницы, 21 апреля, река достигла отметки в 525 сантиметров.
Такие данные приводит региональный Гидрометцентр. Напомним, что критическая отметка Оби в краевой столице составляет 540 сантиметров. При достижении этого уровня начинается подтопление микрорайона Затон.
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Между тем накануне в Минприроды региона отмечали, что на некоторых реках Алтайского края фиксируется снижение уровня воды.
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