До потопа 15 сантиметров: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься

К утру 21 апреля вода в реке достигла отметки в 525 сантиметров

21 апреля 2017, 09:16

Фото: knk.media

Уровень воды в Оби в районе Барнаула продолжает подниматься — к утру пятницы, 21 апреля, река достигла отметки в 525 сантиметров.

Такие данные приводит региональный Гидрометцентр. Напомним, что критическая отметка Оби в краевой столице составляет 540 сантиметров. При достижении этого уровня начинается подтопление микрорайона Затон.

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Между тем накануне в Минприроды региона отмечали, что на некоторых реках Алтайского края фиксируется снижение уровня воды.

Карта районов Алтайского края, которым грозит подтопление. Инфографика

Карта районов Алтайского края, которым грозит подтопление. Инфографика

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