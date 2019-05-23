"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае

Развитие добровольчества и социально-ориентированных некоммерческих организаций в России станет основной темой направления "Добро, бро" молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития".

"Добровольчество становится все более дифференцированным, множатся успешные практики, форматы работы. Необходимы своего рода волонтерские "хабы", чтобы аккумулировать, объединять и распространять лучшее. И над формированием такой инфраструктуры в ходе работы направления мы будем думать", – рассказала руководитель направления "Добро, бро", руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив, директор Центра развития инновационных команд и проектов "Креативный кластер" (г. Пятигорск) Елена Козак.

Участниками направления "Добро, бро" станут руководители добровольческих объединений со всей Сибири, представители региональных отделений Ассоциации волонтерских центров, руководители социально значимых проектов и социально-ориентированных НКО. Экспертами выступят председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ Артем Метелев; профессор, руководитель летних школ проекта "Кадры будущего для регионов" Агентства стратегических инициатив Сергей Тетерский; президент Национального центра добровольчества Галина Бодренкова; директор тренингового агентства "Новая жизнь" Алексей Арбузов и другие.

"Мастер-классы пройдут в форме фасилитационной сессии, на которой будет рассказано об основных вызовах, успешных практиках, потенциале и механизмах развития добровольчества и социально-ориентированных НКО; пройдут дискуссии по проблемам и поиску решений в работе волонтерских организаций и волонтеров; воркшопы, семинары и тренинги на различные актуальные темы", – говорят организаторы.

Напомним, молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" пройдет в Алтайском крае 9-14 июня, его участниками станут порядка 1,5 тысячи человек. Работа форума включает 14 направлений.