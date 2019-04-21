Добровольцы вывезли гору мусора в районе бийского лесозавода
Субботник прошел 20 апреля
21 апреля 2019, 10:23, Роман Кильмяшкин
В субботу, 20 апреля, инициативная группа бийчан провела уборку территории в районе лесозавода.
Фотоотчет о проделанной работе участники добровольного субботника выложили в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Активисты призвали население города поддержать акцию, убравшись в своих микрорайонах, и выкидывать отходы только в специально отведенных для этого местах.
"Давайте сделаем город, в котором мы живем, чище", – обратились они к пользователям Сети.
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