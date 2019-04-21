Добровольцы вывезли гору мусора в районе бийского лесозавода

В субботу, 20 апреля, инициативная группа бийчан провела уборку территории в районе лесозавода.

Фотоотчет о проделанной работе участники добровольного субботника выложили в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Активисты призвали население города поддержать акцию, убравшись в своих микрорайонах, и выкидывать отходы только в специально отведенных для этого местах.

"Давайте сделаем город, в котором мы живем, чище", – обратились они к пользователям Сети.