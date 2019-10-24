Дочь Калашникова вручила Виктору Томенко бронзовую статуэтку

Дочь всемирно известного конструктора оружия Елена Калашникова передала Алтайскому краю коллекцию юбилейных медалей и бронзовую статуэтку в виде сидящего Михаила Калашникова, сообщается на официальном сайте региона.

Подарки Клашникова вручила губернатору региона Виктору Томенко на праздничной программе, посвященной 100-летнему юбилею ее отца. "Испытываю такие чувства, как будто здесь уже была, как будто Михаил Тимофеевич сейчас здесь, с нами", – отметила она.

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По ее словам, переданная статуэтка – это мини-копия памятника оружейнику, который вскоре должен появиться рядом с одним из музеев, посвященных истории Михаила Тимофеевича.

Елена Калашникова подчеркнула, что до конца своих дней ее отец помнил о своей малой родине: "Несмотря на череду поражений в своей деятельности, он всегда шел вперед как закаленный сибирский парень. И родина к этому причастна, потому что она вскормила этого человека".

Дочь оружейника также вспомнила, что в 2007 году во время визита на малую родину Михаил Тимофеевич искренне радовался состоянию учреждений культуры и тому, как на Алтае чествуют простых тружеников. "Он положительно отметил, что тогда на сцене театра не ему первому дали награду, а хлеборобам. Это его очень порадовало", – рассказала Елена Калашникова.

Ранее сообщалось, что фильм об алтайском оружейнике Калашникове выйдет к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества. Утверждается, что авторы фильма внимательно относились к фактам биографии оружейника, воспоминания которого и легли в основу сценария. В работе над картиной участвовали не только знавшие его по работе люди, но и дочь конструктора.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. Он был 17-м ребенком в многодетной крестьянской семье, в которой родилось 19 детей, а выжило восемь. Самым знаменитым его детищем стал автомат АК-47, который появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн – крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.