Дочь Шукшина рассказала, почему не приезжает в Сростки

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Популярная актриса и ведущая, дочь алтайского режиссера и писателя Василия Шукшина Мария рассказала, почему не любит большое скопление людей и избегает поездки в алтайское село Сростки. Как написала она на своей страничке в Instagram, во время одной такой поездки она попала в толпу людей, которые хотели взять у нее автографы. В итоге Мария задыхалась от давки на горе Пикет и с ужасом вспоминает, как это произошло.

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По ее словам, в конце июля, когда у Василия Макаровича день рождения, в Сростки приезжают тысячи людей на Шукшинские чтения.

"Я не рискую там появляться в это время, один раз (это было давно) меня так атаковали люди, желающие получить автограф, что стали давить меня, естественно, не желая того, но их, в свою очередь, давили другие люди, оставшиеся на периферии, но стремящиеся также получить автограф. Мужики снимали рубашки, чтобы я расписалась у них, кому на груди, кому на спине, за неимением бумажек люди протягивали 10-"рублевки" для подписи... Я стала задыхаться... Панкратов-Черный каким-то невероятным усилием выдернул меня из толпы и затолкал в машину, и тогда люди стали раскачивать машину", - написала актриса.

Мария Шукшина отметила, что после этого страх перед большим скоплением людей остался на всю жизнь.

"Теперь я приезжаю туда инкогнито одна или с детьми и желательно ночью", - добавила она.

К посту актриса прикрепила видео общения с народным артистом России Александром Михайловым, где они коротко обсудили свои впечатления от поездки в Сростки.

Отметим, что в 2018 году Шукшинскому кинофестивалю исполнилось 20 лет. Главный приз получила лента "Карп отмороженный".