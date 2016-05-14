Доход начальника Главприроды Алтайского края составил 2,2 миллиона рублей

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Руководство главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края отчиталось о доходах за 2015 год.

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Прочее Доходы начальства Алтайкрайздрава в 2015 году не превысили 2 млн. рублей

Так, руководитель ведомства Владимир Попрядухин за прошлый год задекларировал 2,2 миллиона рублей, а его супруга 70,7 тысячи рублей. В собственности чиновника значится квартира и автомобиль KIA Sportage.

Заместитель Владимира Попрядухина - начальник управления природных ресурсов и нормирования Виктор Бротцман в прошлом году имел доход в размере 909 тысяч рублей. В его собственности значатся три земельных участка, жилой дом и доли еще двух земельных участков, а также автомобиль Hyundai Elantra.

Его жена задекларировала 505 тысяч рублей. Она является собственницей земельного участка и квартиры.

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Еще один зам руководителя Главприроды - начальник управления лесами Владимир Черных в 2015 году заработал 957 тысяч рублей.

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У него имеется земельный участок, жилой дом, две квартиры, автомобиль Hyndai LX 55 и трактор Dongferg 404. У его супруги имеется Volvo XC 90.

Начальник управления охотничьего хозяйства Василий Дериглазов в прошлом году задекларировал немногим более миллиона рублей. За чиновником значится квартира, два гаража, автомобили Kia Sorento и ВАЗ 2121.

Доход супруги господина Дериглазова составил 432 тысячи рублей. Она является владелицей квартиры.

Начальник финансово-экономического управления Главприроды Елена Чекалина в 2015 году получила 1,6 миллиона рублей. В общем совместном пользовании у госслужащей значится земельный участок и жилой дом.