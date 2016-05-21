Доходы главного спасателя Алтайского края не превысили 2 млн рублей

Руководитель ГУ МЧС по региону Игорь Лисин отчитался о доходах и имуществе за прошлый год

21 мая 2016, 06:28

Фото: barnaul.org

Декларация о доходах и имуществе начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Игоря Лисина опубликована на федеральном сайте экстренного ведомства – в прошлом году главный спасатель региона заработал меньше двух миллионов рублей.

Сколько зарабатывают главные спасатели Алтайского края?

Сколько зарабатывают главные спасатели Алтайского края?

Так, господин Лисин задекларировал 1,968 миллиона рублей. Его супруга – 375 тысяч рублей.

В долевой собственности главного спасателя Алтайского края имеются половина земельного участка и жилого дома. У жены Игоря Лисина также имеются доли земельного участка и дома.

Кроме того, начальник ГУ МЧС имеет в фактическом пользовании квартиру, земельный участок и жилой дом, а также арендует еще один земельный участок.

Автомобилей ни у господина Лисина, ни у его жены нет.

Напомним, что ранее о доходах за 2015 год отчитались заместители Игоря Лисина.

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