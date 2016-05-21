Доходы главного спасателя Алтайского края не превысили 2 млн рублей

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Декларация о доходах и имуществе начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Игоря Лисина опубликована на федеральном сайте экстренного ведомства – в прошлом году главный спасатель региона заработал меньше двух миллионов рублей.

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Прочее Сколько зарабатывают главные спасатели Алтайского края?

Так, господин Лисин задекларировал 1,968 миллиона рублей. Его супруга – 375 тысяч рублей.

В долевой собственности главного спасателя Алтайского края имеются половина земельного участка и жилого дома. У жены Игоря Лисина также имеются доли земельного участка и дома.

Кроме того, начальник ГУ МЧС имеет в фактическом пользовании квартиру, земельный участок и жилой дом, а также арендует еще один земельный участок.

Автомобилей ни у господина Лисина, ни у его жены нет.

Напомним, что ранее о доходах за 2015 год отчитались заместители Игоря Лисина.