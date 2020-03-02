Долги по зарплате в Сибири выросли почти в два раза за год

Просроченная задолженность по зарплате в Сибирском федеральном округе выросла за год в 1,8 раза. На 1 февраля 2020 года она составила 477 млн руб. перед 8,5 тысячи работников, сообщают в окружном информационном центре.

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Прочее Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5%

Количество организаций-должников увеличилось в полтора раза. При этом 70% по невыплате зарплаты приходится на предприятия-банкроты. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на треть.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае на 1 февраля 2020 года задолженность работодателей перед сотрудниками составляет 11,2 млн рублей. Это шестое место в Сибири. По официальным данным, вообще нет долгов перед работниками в Республике Алтай. А в Кемеровской области этот показатель на уровне 268,1 млн рублей. Это первое место не только в Сибири, но и по всей России.