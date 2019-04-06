Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи

Фото: zen.yandex.ru/zavodfoto

6 апреля 1899 года в Москве торжественно запустили первый электрический трамвай. Первые маршруты трамвая связали окраины Садового кольца с центром и во многом повторяли конно-железные маршруты, существовавшие до этого.

Amic.ru решил вспомнить, когда же появились первые трамваи в Барнауле. Планы по созданию трамвая в Барнауле появились ещё в 1911 году, но из-за начавшейся Первой мировой войны и ухудшения экономической ситуации эти планы не реализовались.

И вот только 7 ноября 1948 года на площади Свободы открыли трамвайное движение. Первый маршрут барнаульского трамвая проходил от площади Свободы до рынка "Юбилейный" (Новый рынок). Первые трамваи были с Путиловского завода (г. Ленинград). С 1971 года в город массово поступали привычные нам чешские Tatra T3, ставшие основой подвижного состава.

Как же выглядели самые первые трамваи в Барнауле, смотрите в нашей фотоленте.