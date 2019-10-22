Дом на две семьи сгорел под Барнаулом

Пожар произошел в ночь с 21 на 22 октября во Власихе. Загорелся дом на две семьи по адресу ул. Шаховская, 58.

Жильцы обратились за помощью в сообщество Barnaul22.

Одна часть дома, где проживала семья, сгорела полностью. Сейчас решается вопрос, где они будут жить дальше. Кроме того, сгорели все вещи, и семья нуждается в одежде:

мальчик – 9 лет, рост 140, размер 36;

девочка – 10 лет, рост 135, размер 35;

девочка – 5 лет, рост 110, примерно 30-й размер;

девочка – 1 год;

мама – одежда размер 46-48, обувь – 36;

папа – одежда 50-го размера, обувь – 42;

бабушка – одежда 50-го размера, обувь – 35;

дедушка – одежда 50-го размера, обувь – 42.

Во второй части дома проживают пенсионеры. Здесь сгорела крыша и необходима помощь в ее восстановлении.