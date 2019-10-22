Дом на две семьи сгорел под Барнаулом

Жильцы остались без крыши над головой

22 октября 2019, 12:55, Илья Звягинцев

Пожар произошел в ночь с 21 на 22 октября во Власихе. Загорелся дом на две семьи по адресу ул. Шаховская, 58.

Жильцы обратились за помощью в сообщество Barnaul22

Одна часть дома, где проживала семья, сгорела полностью. Сейчас решается вопрос, где они будут жить дальше. Кроме того, сгорели все вещи, и семья нуждается в одежде: 

мальчик – 9 лет, рост 140, размер 36;
девочка – 10 лет, рост 135, размер 35; 
девочка – 5 лет, рост 110, примерно 30-й размер;
девочка – 1 год;
мама – одежда размер 46-48, обувь – 36; 
папа – одежда 50-го размера, обувь – 42; 
бабушка – одежда 50-го размера, обувь – 35; 
дедушка – одежда 50-го размера, обувь – 42. 

Во второй части дома проживают пенсионеры. Здесь сгорела крыша и необходима помощь в ее восстановлении. 

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