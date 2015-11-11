"Допинговый скандал - попытка надавить на Россию" - тренер Сергей Клевцов

Допинговый скандал с российскими легкоатлетами - это политический заказ. Так считает тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов, сообщает "Служба Новостей FM-Продакшн". По мнению тренера, чиновники антидопингового агентства требуют лишить российских легкоатлетов права выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.



Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских легкоатлетов в применении запрещенных препаратов. По мнению чиновников ВАДА, такие случаи не единичны, а носят систематический характер. Этот скандал связан с нынешней ситуацией в мире, считает Клевцов: "На самом деле это политический заказ. Да и такие случаи однозначно есть, иначе бы ничего не было. К сожалению, мы сами виноваты, сами подставляемся кругом и даем повод кидать в себя такие камни. Такая ситуация в мире. И так принято сейчас - пытаться давить со всех сторон на нашу страну".



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Чиновники ВАДА требуют отстранить всех российских легкоатлетов от международных стартов, включая Олимпиаду. По словам Клевцова, у самого антидопингового агентства таких полномочий нет.

"ВАДА никого исключить не может - у них нет таких полномочий. Принимать решение будет IAAF и международный олимпийский комитет", – сказал Клевцов.



Также тренер говорит, что эксперты могут догадаться о применении допинга даже без анализов: "Люди показывают на протяжении всего сезона очень высокие результаты. А на следующий год у них вдруг возникает какой-то спад. Это вызывает большие сомнения - как резкий всплеск, так и резкий спад".



Отметим, что один из главных претендентов на золото в Рио — воспитанник Клевцова, барьерист Сергей Шубенков, который уже завоевал путевку на главное спортивное событие следующего года.



Напомним, 9 ноября в докладе независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике были даны рекомендации отстранить пятерых российских легкоатлетов от соревнований, а также лишить лицензии московскую антидопинговую лабораторию. С 10 ноября Московская антидопинговая лаборатория приостановила свою деятельность по требованию независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившей в Москве свое расследование.