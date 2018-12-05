Дополнительные ясельные группы создали в 13 детсадах Барнаула

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Дополнительные ясельные группы создали в 13 действующих детских садах Барнаула, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Таким образом, в дошкольных учреждениях удалось обеспечить еще 330 мест для детей ясельного возраста.

В девяти детсадах уже начали принимать малышей полутора-трех лет. Еще в четырех детских садах дополнительные группы начнут работать к 10 декабря. В данный момент помещения моют и готовят к приему детей, здесь собирают и устанавливают мебель.

В мэрии добавляют, что программу планируют продолжить и в следующем году. Так, в существующих детских садах будет введено в эксплуатацию еще более 200 ясельных мест.