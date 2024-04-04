В Барнауле отремонтируют 18 участков дорог в 2024 году
Подрядчики уже готовы начать работы, как только позволит погода
04 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле в 2024 году починят и построят дороги на 18 участках. Работы проведут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Как сообщили в мэрии, 3 апреля по этому вопросу прошло совещание. На нем председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что все необходимые подрядные организации власти уже определили и заключили с ними контракты.
"Присутствующие на совещании подрядчики выразили готовность начать работы, как только позволят погодные условия, и подчеркнули, что все необходимое для этого имеется", — говорится в сообщении.
Сейчас в Барнауле приводят в порядок проблемные участки дорог. В конце марта, например, заделали ямы на проспекте Космонавтов и на улице Малахова.
14:48:21 04-04-2024
Заделали ямы на проспекте Космонавтов????? Три ямы из тысячи!
15:16:38 04-04-2024
То же самое и про Малахова можно сказать
15:39:50 04-04-2024
А ремонтитьвать надо 218 участков плюс Павлик поплыл и Соц
22:23:43 04-04-2024
А Павловский тракт от Георгиева до Трактовой вообще собираются ремонтировать?в прошлом году там делали ямочный ремонт,в это ямы в тех же местах,плюс новые. Тоже самое малый Павловский от Попова до Георгиева