В Барнауле отремонтируют 18 участков дорог в 2024 году

Подрядчики уже готовы начать работы, как только позволит погода

04 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2024 году починят и построят дороги на 18 участках. Работы проведут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщили в мэрии, 3 апреля по этому вопросу прошло совещание. На нем председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что все необходимые подрядные организации власти уже определили и заключили с ними контракты.

"Присутствующие на совещании подрядчики выразили готовность начать работы, как только позволят погодные условия, и подчеркнули, что все необходимое для этого имеется", — говорится в сообщении.

Сейчас в Барнауле приводят в порядок проблемные участки дорог. В конце марта, например, заделали ямы на проспекте Космонавтов и на улице Малахова.