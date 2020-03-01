Дороги к четырем селам Алтайского края остаются заметенными

По состоянию на 20:00 1 марта в Алтайском крае четыре населенных пункта в трех районах остаются отрезанными от внешнего мира, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Замело дороги к селам Лебяжье и Соусканиха (Красногорский район), Степное (Смоленский р-н) и Старая Аджинка (Солтонский р-н). Транспортное сообщение с ними пытаются восстановить дорожники.

За день они уже пробили пути к населенным пунктам Отдаленный (Усть-Пристанский район), Сосновка (Чарышский р-н) и Предгорный (Змеиногорский район). В последний продукты питания спасатели доставляли на снегоходах.

Напомним, в Алтайском крае остается закрытой одна автодорога регионального значения. Речь идет о трассе К-34 Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа.