Дороги перекрыли в Алтайском крае из-за штормовой погоды

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Жителей Алтайского края предупреждают об ограничении движения на дорогах региона из-за штормовой погоды.

"В связи с осложнившимися погодными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения о временном ограничении движения", – сообщили в краевой ГИБДД.

В частности, перекрыто движение для всех видов транспорта по следующим магистралям:

Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до границы с Усть-Пристанским и Петропавловским районами);

Рубцовск – Угловское – Михайловское (от Рубцовска до села Угловское);

Шипуново – Краснощеково – Курья (в границах Шипуновского района);

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска и в границах Ключевского района).

В Госавтоинспекции добавляют, что движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Отметим, что штормовой прогноз в Алтайском крае передан не только на 25 января, но и на последующие сутки.