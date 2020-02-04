Дороги пробили ко всем населенным пунктам Алтайского края

Транспортное сообщение с отдаленными селами восстановлено

4 февраля 2020, 09:05, Роман Кильмяшкин

В Алтайском крае открыт проезд ко всем населенным пунктам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дороги пробивали спецтехникой еще с прошлой недели, когда волна снегопадов и метелей обрушилась на юг региона.

Закрытым остается только участок автодороги К-09 в Змеиногорском районе. Часть ее уже очищена. Работы планируют завершить 4 февраля в 12:00.

В общей сложности изначально было отрезано от остального мира свыше 100 населенных пунктов. Медикаменты и продовольствие нередко приходилось доставлять спасателям на снегоходах либо в составе колонн, которые двигались за снегоуборочной техникой.

Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах

Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах

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