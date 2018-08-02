Дороги в Горном Алтае отремонтировали по требованию прокуратуры
Также лишь после вмешательства правоохранителей были заменены дорожные знаки
Фото: domsovet.tv
Прокурорское вмешательство потребовалось для того, чтобы в Горном Алтае были отремонтированы участки дорог в Турочакском районе.
Как сообщили в республиканском надзорном ведомстве, правоохранители провели проверку соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности дорожного движения.
"Установлено, что дорожное покрытие на участках автомобильных дорог "Тулой – Бийка" и "Бийка – Курмач-Байгол" имеет дефекты в виде выбоин, деформаций и частичного разрушения. Кроме того, дорожные знаки "Опасный поворот", "Крутой подъем", "Ограничение массы", "Ограничение максимальной скорости", "Крутой спуск" находятся в ненадлежащем состоянии, затрудняющем их восприятие", - отмечают в прокуратуре.
В итоге со стороны ведомства было внесено представление в адрес гендиректора ОАО "Турочакское ДРСУ".
В данный момент требования прокурора удовлетворены, дорожное полотно привели в соответствие с требованиями законодательства. Также на указанных участках заменены дорожные знаки.