Дорогу делают – это к дождю: проспект Ленина в Барнауле встал в пробку

Фото: vk.com/barneos22

Ремонтные работы утром в четверг, 29 июня, стали причиной пробки на Ленинском проспекте в Барнауле.

О транспортном заторе сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пробка на Ленина от Матросова", - отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что дорожники осуществляют работы на путепроводе в районе Нового рынка.

Кто-то из комментаторов отмечает: "Дорогу делают? Это к дождю".