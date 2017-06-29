Дорогу делают – это к дождю: проспект Ленина в Барнауле встал в пробку
Дорожники ведут работы на путепроводе в районе Нового рынка
29 июня 2017, 10:17
Фото: vk.com/barneos22
Ремонтные работы утром в четверг, 29 июня, стали причиной пробки на Ленинском проспекте в Барнауле.
О транспортном заторе сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пробка на Ленина от Матросова", - отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что дорожники осуществляют работы на путепроводе в районе Нового рынка.
Кто-то из комментаторов отмечает: "Дорогу делают? Это к дождю".
Комментарии
Новости партнеров