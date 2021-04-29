Дорогу к Старому мосту ремонтируют в Барнауле

В Барнауле начали ремонтировать проезжую часть на улице Парфёнова от Старого моста до улицы Воровского. Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

"Эта дорога является единственным подъездным путём к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года <…> На сегодня рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров", – сообщили в мэрии.

Там добавили, что по нацпроекту в краевой столице работы ведутся ещё на трёх участках: специалисты реконструируют мосты через Власиху по улице Мамонтова и через Барнаулку по улице Челюскинцев, а также чинят дорогу по Северному Власихинскому проезду.