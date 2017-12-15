Дорогу от Барнаула до поселка Южный сделают четырехполосной в 2019 году

Фото: gdevbarnaule.ru

Дорогу от Барнаула до поселка Южный планируют расширить до четырех полос в 2019 году. Об этом журналистам сообщил в пятницу, 15 декабря, начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

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По его словам, сейчас ведется работа над проектом, который будет готов в 2018 году.

"Планируем сделать четыре полосы до поселка Южный. Необходимо уладить вопрос с лесом. Планируется небольшая вырубка деревьев. Придется расширять этот участок Змеиногорского тракта. Иначе нас опять ждут постоянные пробки, которые еще больше наносят вреда тому же лесу и городу. Благодаря расширению будет быстрый трафик транспорта", - сообщил Василий Мотуз.

Он добавил, что дорожные службы работают над завершением строительства дороги с выходом на Южный тракт. В частности, обсуждается идея организовать в районе бывшего ресторана "Арарат" кольцевое движение. Пока не называется окончательная стоимость проекта, сейчас он еще утверждается.

Скорее всего, реализовывать проект собираются в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Согласно ей, в 2019 году должны осуществляться трудоемкие дорожные работы. Ранее городские власти сообщали, что в 2019 году планировали часть средств программы направить на реконструкцию Змеиногорского тракта.