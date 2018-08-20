Дорогу под Барнаулом перекроют 20 августа на три часа из-за военных

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Движение ограничат для всех видов транспорта вечером 20 августа на автодороге (населенный пункт Новокраюшкино) – Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 – (населенный пункт Озерки) в Алтайском крае.

По информации краевой Госавтоинспекции, закрытие дороги связано с плановым движением военных колонн.

Ограничение будет действовать с 19:30 до 22:50.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.