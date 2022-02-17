"Дорожим доверием". Председатель КПК "АС Финанс" рассказала об итогах работы кооператива в 2021 году

Пандемия COVID-19 вызвала мощный спад в экономике России в 2021 году. Но сектор кредитной кооперации доказал устойчивость к ударам. Об этом наглядно говорят результаты работы кредитно-потребительского кооператива “АС Финанс” в Барнауле. Подробнее об итогах 2021 года рассказала председатель КПК Ирина Дерягина.

С заботой о людях

Сейчас КПК “АС Финанс” находится на втором месте среди 66 действующих в Алтайском крае кооперативов по размеру активов. В 2021 году ему исполнилось шесть лет.

“Несмотря на все трудности в стране, мы завершили 2021 год с положительной динамикой по всем основным показателям (количество пайщиков, портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль). Так, за 2021 год число пайщиков выросло ещё на 13% в сравнении с 2020 годом. Положительный финансовый результат КПК увеличился на 136%”, — рассказала председатель КПК “АС Финанс”.

Помимо основной деятельности, кооператив ведёт активную социальную политику. Ирина Дерягина отмечает, что в такой тяжёлый период хочется поддержать самые незащищённые слои общества: детей и стариков. Поэтому КПК принимал участие в различных благотворительных проектах, организовывал социально значимые акции, поддерживал любительский и детский спорт в регионе.

“Мы не ставим целью только получение прибыли, но имеющаяся прибыль по итогам года, особенно в кризисный период, доказывает устойчивое финансовое положение КПК”, — добавила Дерягина.

Пайщики доверяют

В 2021 году портфель сбережений КПК увеличился более чем на 10% по отношению к 2020 году. Это говорит о высокой степени доверия пайщиков к кооперативу. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок. Объём выданных займов в 2021 году увеличился на 11%.

“Стабильное развитие КПК, безусловно, зависит от доверия наших пайщиков, и мы этим доверием дорожим. В 2021 году на 16% увеличились активы. Увеличение активов пропорционально увеличению привлеченных средств. Собираемость по членским взносам в 2021 году увеличилась на 25%”, — отметила председатель “АС Финанс”.

Согласно нормативным документам КПК, членские взносы — невозвратные: они идут на покрытие расходов КПК, формирование резервного фонда. Резервный фонд кооператива остался постоянным и не поменялся. За 2021 год произошло увеличение паевых взносов на 10,9%.

Паевой и резервный фонд формируется по нормативам Центрального Банка и влияет на соблюдение финансовых нормативов.

КПК, в котором уверен

Проверка новых заёмщиков проводится в кооперативе тщательным образом, с привлечением всех доступных современных средств. Решение о выдаче займов принимается на заседаниях комитета по займам. Члены комитета на основании предоставленных документов определяют платежеспособность заёмщиков, их имущественное и финансовое состояние. Также контролируется целевое использование заёмных средств. Пайщики должны чувствовать себя уверенно, говорит Ирина Дерягина.

КПК “АС Финанс” имеет прямое членство в Саморегулируемой организации “Кооперативные финансы”. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в некоммерческой корпоративной организации “Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования”.

Отчётность в Центральный Банк по денежным средствам предоставляется ежемесячно, по финансовым нормативам — ежеквартально. Документация полностью соответствует нормам и требованиям Центрального Банка.

Положительный результат работы КПК “АС Финанс” по итогам года в очередной раз подтверждает, что солидность и серьёзный опыт работы на финансовом рынке идут нога в ногу с уважением и доверием пайщиков.

Кредитный потребительский кооператив “АС ФИНАНС”. ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК “АС ФИНАНС” состоит в саморегулируемой организации “Кооперативные Финансы”. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО “МОВС”. С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК “АС ФИНАНС”. Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Телефон: 8-800-303-7777. Сайт: асфинанс-сбережения.рф