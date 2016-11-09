Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме из-за мощного снегопада

Фото: kgd.ru

Мэрия Барнаула сообщила в среду, 9 ноября, о переводе дорожных служб города на усиленный режим работы из-за мощного снегопада.

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Прочее Сильнейший снегопад накрыл Барнаул. Фото

"В связи с обильным снегопадом на улицах города усилены работы по очистке дорог", – отметили в пресс-центре городской администрации.

Спецтехника "Автодорстроя" ведет очистку остановок общественного транспорта и проезжей части. Также производится подметание и посыпка дорог песко-соляной смесью.

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Отметим, что сильный снегопад наблюдается в краевой столице с обеда. Вероятно, что вечером город встанет в пробках.

Ситуация осложнена и на дорогах региона.