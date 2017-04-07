Дорожники начнут масштабный ремонт 25 улиц в Барнауле уже 1 мая

Фото: администрация Барнаула

Масштабный ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" начнется в Барнауле уже 1 мая. Как рассказал Amic.ru председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, ремонт 25 улиц города начнется после завершения аукционов на определение подрядных организаций.

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Отметим, что ранее глава администрации Барнаула Сергей Дугин, выступая с ежегодным отчетом о проделанной работе, сообщил, что в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в ближайшие два года будет отремонтировано 55 дорог на общую сумму 853 миллиона рублей. Это будут важные для города магистрали, которые связывают районы краевой столицы, а также межмуниципальные дороги.

Кроме того, как отметил Антон Шеломенцев, в настоящее время МБУ "Автодорстрой" приступило к выполнению работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города холодной асфальтобетонной смесью и кирпичом. По состоянию на 3 апреля 2017 года выполнен ямочный ремонт с применением холодного асфальтобетона на площади 82,2 кв. м, с применением кирпича – на площади 136 кв. м. В качестве временной меры, до наступления требуемой нормативной температуры работы, по ремонту и содержанию улично-дорожной сети планируется выполнять с применением срезки асфальтобетона и кирпича.

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"В настоящее время специалистами комитета МБУ "Автодорстрой" выполняется обследование состояния улично-дорожной сети города. По итогам обследования будет составлен список улиц, требующих ремонта. Ремонт улиц будет производиться по приоритетности: вначале основные транспортные магистрали, улицы, по которым организовано движение общественного транспорта, и далее остальные", - сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В 2017 году запланированы работы по ремонту дорог общей площадью 128 356 кв. м. Представитель городской мэрии отметил, что при наступлении положительной среднесуточной температуры 5°С и при условии полного высыхания дороги будут выполнены мероприятия по подготовке и запуску асфальтобетонного завода. В настоящее время заготовлены необходимые инертные материалы для производства асфальтобетонной смеси.