Дорожники в Барнауле сумели избежать отставания от графика из-за непогоды

В данный момент по программе БКД в столице края ведутся работы на 27 улицах

7 июня 2018, 14:11, Вячеслав Кондаков

Фото: сайт Барнаула

Дорожные службы сумели избежать отставания от графика ремонтных работ  по программе "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле, сообщили в пресс-службе минстройтранса по Алтайскому краю.

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Несмотря на дождливый май, все подрядные организации выполняют работы в срок. Ориентировочно уже в середине июня будет сдана первая дорога в краевой столице, ремонтируемая в рамках приоритетного проекта. Речь идет об улице Панфиловцев. Всего по состоянию на 7 июня из 44 дорог в Барнауле ремонт идет на 27. Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены к 30 сентября. На проспекте Социалистическом, например, уже отфрезеровано 50% всего покрытия, выравнивающий слой выложен на 60% улицы.

В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году на территории Барнаульской агломерации планируется выполнить работы по ремонту более 72 километров дорог местного значения и увеличить протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.

В рамках проекта предусмотрено 911,1 млн рублей для выполнения ремонтных работ на 44 объектах улично-дорожной сети города, что на 5,3% больше уровня 2017 года.

Ранее врио главы Алтайского края Виктор Томенко заявил, что из-за дождей в регионе яровой сев произведен на 71% от намеченных масштабов. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет около 900 тысяч гектаров. В мае на территории края выпало около 300% от нормы осадков.

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