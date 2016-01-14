Дорожники за сутки собрали 544 тонны снега в Индустриальном районе Барнаула

544 тонны снега вывезли за сутки с улиц Индустриального района Барнаула, сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом отмечается, что главное направление на неделе – снятие льда с внутриквартальных проездов. В среду, 13 января, коммунальные службы очистили от наледи трамвайные пути, а дороги от ул. Власихинской до ул. Малахова – от снега. Также на участке очистили все пешеходные переходы.

В четверг работы проводились на Павловском тракте, ул. Бабуркина, Малахова и других. В скором времени от наледи очистят малую ул. Малахова.