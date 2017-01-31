Дорожные аварии в Алтайском крае унесли за год 257 жизней

За 2016 год в Алтайском крае произошло 3199 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 257 человек, из них 13 детей, и еще 4053 получили ранения. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом по этим показателям удалось добиться значительного снижения.

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"Основными причинами ДТП явились такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда перекрестков – 461, проезд пешеходного перехода – 393, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, – 255", – озвучил в ходе пресс-конференции итоговые цифры начальник УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Петр Богомолов.

Также докладчик отметил, что в регионе значительно сократилось количество аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Если по итогам 2015 года их было 396, то в прошлом году их было зафиксировано 349.

За отчетный период жители Алтайского края (кто-то добровольно, кто-то принудительно) в общей сложности выплатили штрафов на сумму 269 миллионов рублей. Процент взыскания составил 80,5% от общей суммы административных штрафов. В отношении должников в суд было направлено более 9,6 тысячи дел.