Бесплатно доставят по России. Где заказать качественный ортопедический матрас

Условия оперативной доставки, как и сама возможность доставлять товар в населённый пункт клиента, всегда были одним из приоритетных критериев потребительского выбора, утверждает официальный представить бренда “Ортомакс”.

По их данным, потенциальные покупатели выбирают тех поставщиков и ретейлеров, которые готовы привезти купленный в интернете товар в минимальный срок и желательно по минимальному тарифу. Тем более когда речь заходит о доставке таких габаритных товаров, как матрасы.

Именно поэтому производитель ортопедических матрасов “Ортомакс” сделал особый акцент на привлекательных условиях логистики для аудитории покупателей.

Бесплатно и по всей стране

Как отмечают представители магазина ”Матрас.ру”, официального представителя бренда, сейчас любую продукцию “Ортомакс”, независимо от размера, можно заказать с бесплатной доставкой во все крупные города России.

Параллельно с этим уделяется внимание и расширению карты доставки — заказать матрас нового бренда может фактически любой житель страны.

В “Ортомаксе” уверены, что подобные лояльные условия позволят бренду закрепиться на довольно конкурентном рынке и обзавестись постоянной аудиторией покупателей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во всех субъектах страны. В том числе в регионах, где сейчас матрасы продаются только несертифицированными посредниками и перекупщиками.

Минимальные сроки

Как отмечают в Matras.ru, получить матрасы марки “Ортомакс” можно не просто с бесплатной доставкой, но и в минимальные сроки. Например, для клиентов из столицы срок доставки заказанного на сайте товара составляет всего один день.

Для удалённых регионов сроки больше, но всё равно незначительные — 3-4 дня, а в исключительных случаях — 7-9 дней.

Добиться снижения сроков доставки поставщикам удалось благодаря прямому формату сотрудничества с фабриками и новому индивидуальному подходу к логистике, который исключает передержку и хранение заказов на промежуточных складах или длительное ожидание попутных маршрутов.

Как итог — покупатели из большинства крупных городов смогут не просто оформить бесплатную доставку, но и получить свой заказ уже в течение пары дней. Для сегмента матрасной продукции — это феномен.

Уточнить условия бесплатной доставки матрасов “Ортомакс” в ваш город, а также срочной доставки, доставки в выходные дни или вечернее время вы можете на сайте официального дилера Matras.ru.

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