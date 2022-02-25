Доступно о кибербезопасности: "Ростелеком" выпустил книгу о том, как защитить себя в интернете

“Ростелеком” выпустил печатное издание “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”. Это книга, которая рассказывает о безопасном поведении в интернете.

Авторы издания на реальных примерах объяснили, как защищать цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и запоминать пароли. Они описали зависимость детей и взрослых от соцсетей и от количества лайков, а также рассказали о пользе соцсетей и опасностях, которые в них подстерегают.

В книге также даны чёткие рекомендации как вести себя, если ребёнок стал жертвой кибербуллинга. В “Ростелекоме” уверены: чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и исходя из этого выстраивать грамотную линию обороны.

“Эта книга задумывалась как своего рода путеводитель, который даст конкретные практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Интернет — это огромное пространство, которое может быть увлекательным, полезным и главное — безопасным. Только нужно помнить, что наша цифровая безопасность во многом зависит от нас самих”, — сказал генеральный директор “Ростелеком-Солар”, вице-президент “Ростелекома” по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Книга, рассчитанная на массового читателя, подготовлена при участии специалистов по кибербезопасности компании “Ростелеком-Солар”. С полным текстом книги “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир” можно ознакомиться на сайте “Ростелекома”.

Добавим, что “Ростелеком” как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в Сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задаёт и хартия “Цифровая этика детства”, созданная альянсом. Это руководство по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентир, без которого невозможно создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.