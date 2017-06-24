Дождь, грозу и шквалистый ветер ожидают в Алтайском крае 25 июня

Пасмурная дождливая погода продолжит держаться на территории Алтайского края в воскресенье, 25 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день на большей части территории пройдут дожди, грозы местами сильный ливневой дождь, град.

В ночь на воскресенье столбики термометра опустятся в регионе до +15...+20 градусов. Днем потеплеет до +25...+30 градусов. Ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20, при грозах шквалистое усиление до 25.

В Барнауле ночью похолодает до +17...+19 градусов. Днем столбики термометров задержатся на отметке +26...+28 градусов. Ветер ожидается южный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20.