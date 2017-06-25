Дождь и гроза ждут жителей Алтайского края 26 июня

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Дождливая погода сохранится в Алтайском крае в понедельник, 26 июня. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Так, на протяжении всех суток в отдельных районах края пройдут дожди и грозы, возможен град. В утренние часы местами будет туманно. Температура ночью составит +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31. Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.

В Барнауле ночью будет без осадков. Столбик термометра опустится до +14...+16 градусов. Днем ожидается до 27...29 градусов тепла. Во второй половине дня пройдет дождь, возможна гроза. Ветер также задует западный, ночью от 5 до 10 м/с секунду, днем 7-12 метров.