Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 15 мая

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Алтайские синоптики прогнозируют в регионе и краевой столице дожди и, возможно, грозы.

Так, по данным регионального Гидрометцентра, ночью в крае без осадков, +10... +15 градусов. Днем воздух прогреется до +22... +27, в северных районах +17... +22. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, 5-10, местами порывы 15-20.

В Барнауле ночью +8... +10, без осадков. В конце дня в краевой столице ожидается дождь, возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +20... +22. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 метров в секунду.