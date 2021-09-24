Дождь и холод до +7 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 сентября

Холодная погода вновь установится в Алтайском крае, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 25 сентября, дневная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов, в отдельных районах будут небольшие, местами по северу умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле днём термометры покажут от +7 до +9 градусов. Умеренный дождь. Скорость ветра – до 12 м/с.