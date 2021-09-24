Дождь и холод до +7 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 сентября
Непогода задерживается в регионе
25 сентября 2021, 06:03, Никита Черников
Холодная погода вновь установится в Алтайском крае, сообщают в региональном Гидрометцентре.
В субботу, 25 сентября, дневная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов, в отдельных районах будут небольшие, местами по северу умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле днём термометры покажут от +7 до +9 градусов. Умеренный дождь. Скорость ветра – до 12 м/с.
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