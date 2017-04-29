Дождь и порывистый ветер ожидается в Алтайском крае 30 апреля

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Дождливая, пасмурная погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 30 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, температура воздуха ночью в этот день составит +4..+9 градусов.

Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов, местами в южных районах столбики термометров поднимутся до +13...+18.

Ветер 30 апреля будет дуть западный, ночью 6-11 метров в секунду с усилением до 12-17, днём 9-14 местами порывы 17-22.

Напомним, в Алтайском крае в период с 27 по 30 апреля местами в южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).