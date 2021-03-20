Дождь и слякоть. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 марта

В Алтайском крае в последний день недели сохранится тёплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

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Прочее Жителей Алтайского края предупредили о дожде и гололедице

21 марта днём температура воздуха составит от +3°C до +8°C, в Барнауле – от +2°C до +4°C. Это примерно на том же уровне, что и в субботу.

Местами мокрый снег и дождь, сильная гололедица. Ветер юго-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а при порывах – до 20 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей региона о сильном ветре и гололедице. В такую погоду водителям нужно быть особенно аккуратными.