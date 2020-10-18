Дождь, мокрый снег и гололед. В Алтайском крае ожидается похолодание

В ночь с 18 на 19 октября синоптики прогнозируют в Алтайском крае умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром на дорогах ожидается гололед.

Как пишет региональный гидрометцентр, температура ночью опустится до -5°С. По предгорьям пройдет небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег. В утренние часы ожидаются гололедные явления. Ветер западный, 6-11 м/с, местами по востоку порывы до 16 м/c.

В Барнауле ночная температура составит от -1°С до -3°С, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-10 метров в секунду.

Напомним, что по прогнозам метеорологов в октябре в крае ожидается типичная погода для юга Западной Сибири. Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +1...+4°С. В течение октября возможны колебания – ночью от 0 до -11°С, днем от +11...+16°С до -3°С.