Дожди, грозы и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 августа

Жаркая, но дождливая погода установится в Алтайском крае в субботу, 7 августа.

По региону утром местами будет туман. Днём термометры покажут от +25 до +30 градусов. Местами в северных и восточных районах ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25…+27 градусов. Дождь, гроза. Скорость юго-западного ветра не более 7 м/с.