Дожди, грозы и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 августа
Утром местами по региону будет туман
7 августа 2021, 06:03, Никита Черников
Жаркая, но дождливая погода установится в Алтайском крае в субботу, 7 августа.
По региону утром местами будет туман. Днём термометры покажут от +25 до +30 градусов. Местами в северных и восточных районах ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +25…+27 градусов. Дождь, гроза. Скорость юго-западного ветра не более 7 м/с.
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