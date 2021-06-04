Дожди, холод, град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня

Холодная погода с грозами и осадками будет преобладать в Алтайском крае в субботу, 5 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, в предгорьях местами грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле днём термометры покажут от +15 до +17 градусов. В начале дня ожидается кратковременный дождь. Скорость ветра – до 14 м/с.