Дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 13 сентября

Порывистый ветер с дождём ожидается в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, дневная температура составит +16 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура составит +11...+16 градусов. Местами дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

В Барнауле – от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.