Дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 13 сентября
Воздух прогреется до +16 градусов
13 сентября 2021, 06:02, Никита Бородкин
Порывистый ветер с дождём ожидается в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, дневная температура составит +16 градусов.
Как сообщает Гидрометцентр, дневная температура составит +11...+16 градусов. Местами дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.
В Барнауле – от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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