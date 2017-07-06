Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 7 июля

Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае на пятницу, 7 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, температура воздуха днем в регионе поднимется до +25..30 градусов..

Ветер будет дуть юго-восточный днём 5-10 метров в секунду, по югу порывы 15-20. В Барнауле в начале дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в краевой столице составит +26...+28 градусов. Ветер 7 июля будет дуть в Барнауле юго-восточный днём 7-12 метров в секунду.