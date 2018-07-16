Дожди и уже не +30: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край к 17 июля вышел из периода аномально жаркой погоды — днем во вторник температура воздуха в регионе не поднимется до отметки в +30 градусов.

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"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град", - информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят +24…+29 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров, при грозе местами шквалистое усиление до 22 метров в секунду.

В Барнауле дождь и грозы возможны во второй половине дня. Температура воздуха в краевой столице составит +25...+27 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе местами порывы до 15 метров.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.