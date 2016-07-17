Дожди перестали быть помехой для ремонта проспекта Строителей в Барнауле

Фото: amic.ru

Дорожники в Барнауле, вероятно, поменяли свои представления относительно того, что дожди мешают укладке асфальта на проспекте Строителей.

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Прочее Непогода мешает укладке асфальта на Строителей и Павловском тракте

Как сообщил порталу Amic.ru наш читатель, поздно вечером 17 июля на проспекте сконцентрировано большое количество дорожной техники.

"На Строителей от развилки в сторону Красноармейского "шуршат" трактора, компрессоры, трал привез асфальтоукладчик и как минимум один каток", - рассказал очевидец.

Отметим, что в последние три дня в Барнауле периодически шли весьма сильные дожди. Любопытно, что еще две недели назад в городской администрации временную остановку работ на Строителей объясняли "неудовлетворительными погодными условиями", добавляя, что перед укладкой верхнего слоя асфальта дорожному полотну необходимо просохнуть.

Вполне возможно, что сейчас погодный фактор перестает быть препятствием для ремонта, поскольку согласно муниципальному контракту, работы на проспекте Строителей должны быть окончены 1 августа.

