Дожди с грозами и жару под 30 градусов обещают в Алтайском крае 2 августа

Фото: express-k.kz

Дожди, грозы и жара под 30 градусов ожидаются в Алтайском крае в среду, 2 августа.

По информации регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Днем +24…+29 градусов.

Ветер ожидается северный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров.

В Барнауле также возможен дождь, гроза. Днем в краевой столице температура составит +25…+27 градусов. Ветер будет северный, до девяти метров в секунду.