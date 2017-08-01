Дожди с грозами и жару под 30 градусов обещают в Алтайском крае 2 августа
Порывы ветра в регионе будут достигать 13 метров в секунду
2 августа 2017, 06:19
Фото: express-k.kz
Дожди, грозы и жара под 30 градусов ожидаются в Алтайском крае в среду, 2 августа.
По информации регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Днем +24…+29 градусов.
Ветер ожидается северный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывы до 13 метров.
В Барнауле также возможен дождь, гроза. Днем в краевой столице температура составит +25…+27 градусов. Ветер будет северный, до девяти метров в секунду.
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