Дожди в дожде и с дождем: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 октября

Пасмурная и дождливая погода продолжит держаться на территории Алтайского края в четверг, 5 октября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ветер в этот день будет дуть западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами по западу порывы до 17.

Температура воздуха днем в регионе поднимется до +5...+10 градусов. В Барнауле в этот день также пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +5...+7 градусов. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15.