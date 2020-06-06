Дождливо и тепло. Прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июня

Теплый день с кратковременными дождями и грозами установится в Алтайском крае в воскресенье, 7 июня, информирует региональный Гидрометцентр.

В светлое время суток воздух в крае прогреется до +19°С...+24°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а утром – туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от +20°С до +22°С. Во второй половине дня – кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный, при порывах до 13 м/с.