Дождливое воскресенье с грозами ждет жителей Алтайского края

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Воскресенье, 7 августа, судя по прогнозам синоптиков, выдастся в Алтайском крае дождливым.

"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь", - указывают в региональном Гидрометцентре. Днем по краю +24…+29 градусов.

Ветер северо-западный пять-десять метров в секунду с усилением до 18 метров.

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В Барнауле дождь и грозы ожидаются во второй половине дня. Температура до +27 градусов, ветер – до 12 метров в секунду.