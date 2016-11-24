"Драйв большого города" пройдет 26 ноября в Барнауле

В эту субботу, 26 ноября, в Барнауле пройдет мероприятие "Драйв большого города". Начало в 12:00 по адресу: Попова, 165.

В программе: тест-драйвы автомобилей, развлекательное шоу и мастер-классы по рукоделию. Посетителей ждет вкусная еда и напитки. Для участников тест-драйва организуют розыгрыш подарков.

"Приходите всей семьей, скучно не будет никому!" – обещают "АлтайЕвроМоторс", организаторы "Драйва большого города" в Барнауле.



Организатором мероприятия выступает автоцентр "АлтайЕвроМоторс", официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае. В честь праздника салон сделает клиентам праздничные предложения на покупку понравившегося автомобиля.

Записаться на тест-драйв можно уже сейчас.

Подробности по тел: 477-477 или по адресу: Попова, 165



Организатор розыгрыша: ООО "АлтайЕвроМоторс", официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае. Срок проведения розыгрыша: 26 ноября 2016 года. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел: 477-477 или по адресу: ул. Попова, 165.