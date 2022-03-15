Друг, советчик, бухгалтер. Что делать, если нужен порядок в отчётности, но нет возможности увеличивать штат

Тренд на технологичность и удалённую работу только усиливается с годами. Многие прогрессивные предприниматели, которые отдали бухгалтерию на аутсорсинг, уже оценили стабильность и надёжность технологии «1С:БухОбслуживание». Разберёмся, что это за технология, и в чём её преимущества.

По ту сторону экрана

«1С:БухОбслуживание» — это сеть профессионального ведения учёта и отчётности. Её суть в том, что вы работаете с бухгалтером онлайн, передавая ему данные через специальную базу.

«Вся база находится в облаке. Это очень удобно. С одной стороны экрана находимся мы, с другой — клиент. Он может работать из любого места, где есть интернет: выписывать счета, формировать документы. Все изменения сразу отображаются, поэтому вероятность ошибки минимальна», — рассказывает руководитель отдела «1С:БухОбслуживание» компании ПРОКС Элина Черникова.

Клиент сразу видит результат: все движения документов, сданную отчётность, оборотно-сальдовые ведомости. Кроме того, каждый квартал проходит централизованный аудит — проверка ведения бухучёта.

Тариф программы, необходимый предприятию, можно определить за несколько минут. Он часто зависит от объёма деятельности компании, количества сотрудников, системы налогообложения и других факторов. Клиент может выбрать технологию с сопровождением и доверить ведение бухгалтерии профессионалам.



Чаще всего аутсорсинг выбирает малый бизнес (например, оптовая торговля, сфера услуг, сельскохозяйственное производство). Нередко бухгалтерское сопровождение требуется на начальном этапе становления бизнеса, когда нужно разобраться в документообороте, научиться корректно вести бухгалтерию. При росте оборотов есть возможность перейти на более расширенный тариф или выбрать другое решение. Вся база остаётся у клиента.

Доверие как к другу

Аутсорсинговая компания — нейтральная сторона, которая заинтересована только в качестве предоставления своих услуг. Клиент ни от кого не зависит, и может спокойно доверить базу, информацию о контрагентах и стратегию ведения дела.

Омниканальность контакта обеспечивает своевременную комфортную коммуникацию. В любой момент можно поделиться неоднозначной ситуацией и получить профессиональный совет.

«Предприниматели горят идеями: им нужно срочно рассказать, обсудить, посоветоваться. И тут бухгалтер — настоящий друг, ведь у него есть огромный практический опыт, а также доступ к большому профессиональному сообществу. Бухгалтер, как вещий камень из сказки, точно может сказать, что случится, если клиент выберет то или иное направление. Такова наша задача — сработать на опережение, помочь в принятии финансово обоснованных решений», — отмечает директор компании ПРОКС Татьяна Пятковская.

Не только бухгалтерия

Кроме бухгалтерских услуг, компания ПРОКС помогает в регистрации и ликвидации бизнеса, занимается автоматизацией торговли, кассовым торговым оборудованием, маркировкой товаров. Также здесь выполняют аудит компании по отчётностям и настраивают электронный документооборот.

Компания ПРОКС на рынке бухгалтерских услуг Алтайского края уже более 20 лет, а партнёром сети «1С:БухОбслуживание» команда является с 2014 года.

«Мы — отличники технологии, лучшие в Алтайском крае. И находимся на хорошем счету даже по сравнению с более крупными экономически развитыми регионами. Наш опыт интересен, поэтому сотрудников приглашают на конференцию в Москву», — с гордостью отмечает Татьяна Пятковская.

Компания постепенно выходит на российский рынок. Но и дома есть, куда расти, — совсем скоро в Барнауле откроют второй офис ПРОКС, где также будут рады помочь клиентам в ведении и развитии бизнеса.

Компания ПРОКС

Тел: +7 (3852) 505-444

Адрес:

Барнаул, ул. Пролетарская, 90;

Барнаул, ул. Взлётная, 65.

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